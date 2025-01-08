الرئيس السيسي: ناقشنا الأوضاع في دمشق وحق السوريين في التطلع للاستقرار والأمن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تم الاتفاق مع رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع رئيس قبرص نيكوس خريستودوليديس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، أنه تمت مناقشة الأوضاع في سوريا والتأكيد على تحقيق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والأمن وأن تتسم العملية الانتقالية بالشمولية والتعددية.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة في القمة «المصرية - اليونانية - القبرصية»، والتي عقدت بالقاهرة اليوم الأربعاء.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تكثيف الجهود والضغوط من أجل التوصل إلى التهدئة في المنطقة والتعامل مع أزماتها، وعلى رأسها الحرب في غزة ولبنان وتحقيق الاستقرار في سوريا وليبيا واليمن والسودان، وتجنب تصعيد الصراع في المنطقة وتحويله لحرب شاملة؛ مما يترتب عليه تداعيات كارثية تطال الجميع، سواء كانت تداعيات اقتصادية وسياسية أو أمنية، فضلا عن الموجات غير المسبوقة من النازحين.