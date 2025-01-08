"صحة الشرقية": قدمنا خدمات طبية لـ3 ملايين و 607 آلاف مواطن خلال 2024

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في عام ٢٠٢٤ قامت الفرق الطبية بالمبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بتقديم الخدمات الطبية لعدد ٣ مليون و ٦٠٧ ألف و ٦١٣ مواطن بالمحافظة ، مما جعلها في صدارة محافظات الجمهورية ، حيث استهدفت المبادرات جميع الأعمار بداية من الأطفال والسيدات والشباب وحتى كبار السن.

وأشار وكيل وزارة الصحة، أن فرق مبادرة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي قدمت الخدمة لعدد ٦٥٣٢٣١ مواطنًا، ومبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي ١١٥١٥٩٣ سيدة، واستطاعت مبادرة فحص وعلاج أمراض سوء التغذية تقديم الخدمات لـ٦٩٩٠١٠ طالب، ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة فحص ١١٨٠٢٤ طفلًا، ومبادرة صحة الأم والجنين لعدد ٤٣٨٨٢ سيدة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج ١١٩٤٦٣ مواطنًا، ومبادرة فحص وعلاج الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين لعدد ١٢٩٨٣ طفل، كما تم تقديم خدمات الرعاية الأولية والصحة النفسية لعدد ٥٢٣٢٦ من كبار السن، هذا بخلاف إجراء ٣٧١٤ عملية جراحية للمرضى بالمحافظة ضمن مبادرة القضاء على قوائم الإنتظار، وفحص ٧٥٣٣٨٧ مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية والتي تم تنفيذها للمرة الأولى بالمحافظة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأشار إلى أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بمحافظة الشرقية، قدمت الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة ضمن خطة المبادرة لعدد ١٢٠٤٤٣٠ مواطن خلال الـ١٠٠ يوم الأولى في عام ٢٠٢٤، وتم إحالة الحالات المفحوصة التي ظهرت نتائجها المعملية إيجابية للمستشفيات والمراكز الطبية المختصة لتلقي العلاج اللازم لكل حالة، مؤكداً على استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمحافظة الشرقية، من خلال الفرق الطبية بمختلف المبادرات الرئاسية.

وقدم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الشكر لوكيل وزارة الصحة وللمنسقين وجميع الفرق الطبية وغير الطبية بالمبادرات الرئاسية بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل لجهودهم المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.