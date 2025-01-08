السيسي : يجب حماية أمن واستقرار وسلامة ووحدة أراضي سوريا وبدء عملية سياسية شاملة

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بكلٍ من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس في آلية القمة العاشرة التى تجمع مصر وقبرص واليونان.

وقال الرئيس السيسي إنه تم خلال القمة تبادل الرؤى حول الوضع في كل من سوريا وليبيا والسودان، حيث تم التأكيد على ضرورة حماية أمن واستقرار وسلامة ووحدة أراضي تلك الدول، وأهمية بدء عمليات سياسية شاملة تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار المنشود، بما يضمن الحفاظ على مقدرات تلك الدول وشعوبها

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لقادة مصر واليونان وقبرص بقصر الاتحادية.

وافتتح الرئيس السيسي القمة المصرية اليونانية القبرصية، التى جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس

وأكد الرئيس السيسي أن القمة شراكة راسخة لتعزيز الاستقرار بالمنطقة ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.