رئيس قبرص: أشكر الرئيس السيسي على التنظيم الناجح للقمتين

تقدم رئيس قبرص، نيكوس خريستودوليدس، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على التنظيم الناجح للقمتين، متابعا "أشعر بالرضا على النقاشات التي أجريناها ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها".

وأضاف رئيس قبرص، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عرضته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، "ناقشنا التطورات الإقليمية والظروف الصعبة التي تمر بها منطقتنا"، موضحًا أن التعاون الاستراتيجي الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان يهدف لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ودعا رئيس قبرص، لحل النزاعات وفقا للقانون الدولي، معلقا "نثني على دور مصر بصفتها ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة".