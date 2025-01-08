ديشامب يعلن موعد آخر محطاته مع منتخب فرنسا

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن موعد رحيله عن تدريب "الديوك"، مؤكدًا أن كأس العالم 2026 ستكون آخر محطاته مع الفريق.

وأكد ديشامب في حواره مع قناة "TF1" الفرنسية، أنه سيستمر في قيادة المنتخب حتى موعد البطولة العالمية المقبلة، قائلًا: "أنا هنا منذ عام 2012، وسأبقى حتى 2026 لخوض كأس العالم، لكن هذا سيكون نهاية المطاف بالنسبة لي".

وأضاف، "الأمر يجب أن ينتهي في ذلك الحين، وبالنسبة لي، الأمر واضح تمامًا: 2026 وكفى".

وعن إمكانية تمديد فترة تدريبه بعد 2026، شدد ديشامب على أنه لم يفكر في ذلك، مؤكدًا: "لا أحد يرغب في إنهاء شيء جيد، لكن يجب أن تعرف متى تتوقف".

وأوضح أنه رغم التحديات، فإنه يتطلع إلى الحياة بعد مسيرته مع المنتخب قائلًا: "هناك حياة بعد هذا، لا أعرف ماذا ستخبئ، لكنها ستكون حياة جيدة بالتأكيد".

إنجازات ديشامب مع فرنسا

تحت قيادة ديشامب، حقق المنتخب الفرنسي نجاحات بارزة، أبرزها الفوز بكأس العالم 2018 ودوري أمم أوروبا 2021، رغم خروجه من نهائي يورو 2016 وكأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب فرنسا مشواره في العام الجديد 2025 بمواجهة كرواتيا في دور الثمانية ببطولة دوري أمم أوروبا في مارس المقبل.

ويستعد ديشامب لخوض آخر مراحل مغامرته التدريبية مع المنتخب الفرنسي، الذي يواصل السعي للحفاظ على مكانته ضمن كبار المنتخبات العالمية.