السيسي : وقعنا العديد من مذكرات التفاهم في مجالات تعاون مع قبرص واليونان

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بكلٍ من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس في ألية القمة العاشرة التى تجمع مصر وقبرص واليونان.

وقال الرئيس السيسي إنه تم خلال القمة بين قبرص ومصر واليونان، توقيع العديد من مذكرات التفاهم في مجالات ذات اهتمام مشترك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لقادة مصر واليونان وقبرص بقصر الاتحادية.

وافتتح الرئيس السيسي القمة المصرية اليونانية القبرصية، التى جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

وأكد الرئيس السيسي أن القمة شراكة راسخة لتعزيز الاستقرار بالمنطقة ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.