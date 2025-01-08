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الأربعاء 08 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تفاصيل وأسرار مسلسل "Dexter: Resurrection" المنتظر

ديكستر
ديكستر
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تم الكشف عن تفاصيل مثيرة بخصوص المسلسل الجديد Dexter: Resurrection، الذي يُعتبر استكمالًا للسلسلة السابقة Dexter: New Blood. سيشهد المسلسل عودة نجوم من السلسلة الأصلية بجانب النجم مايكل سي. هول (Dexter Morgan).

عودة الشخصيات الرئيسية:

وفقًا لتقرير من Deadline:

ديفيد زاياس: يعود لتجسيد شخصية المحقق أنجيل باتيستا.

جيمس ريمار: يجسد مرة أخرى دور هاري مورغان، والد ديكستر والموجه الأخلاقي له.

جاك ألكوت: سيعود في دور هاريسون مورغان، ابن ديكستر، الذي تم تقديمه في مسلسل New Blood.

• الشخصيات الثلاث ستكون ضمن الطاقم الرئيسي للمسلسل.

أحداث المسلسل وارتباطه بالسلسلة السابقة:

Dexter: Resurrection سيُكمل الأحداث بعد مسلسل New Blood، الذي انتهى بموت ديكستر في الحلقة الأخيرة. ومع ذلك، يبدو أن ديكستر نجا بطريقة ما، مما يعيد القصة إلى مسار جديد.

• يُعتقد أن هذا القرار يهدف إلى معالجة الانتقادات التي واجهها مسلسل New Blood بشأن نهايته، والتي شبهها البعض بنهاية السلسلة الأصلية المثيرة للجدل.

أدوار الشخصيات:

هاري مورغان: لم يظهر في New Blood، لكنه سيعود في هذا المسلسل. من المتوقع أن يلعب دور الموجه الأخلاقي لديكستر، كما كان الحال في السلسلة الأصلية، لكن التفاصيل لم تُكشف بعد.

ديبرا مورغان (جينيفر كاربنتر): لم يُعلن حتى الآن عن عودتها للمسلسل، رغم دورها المهم في New Blood كمرشدة لديكستر.

توسعات أخرى في عالم Dexter:

السلسلة التمهيدية Dexter: Original Sin:

• تم إطلاق هذه السلسلة التمهيدية بنجاح على منصة Paramount+ بالتعاون مع Showtime.

• السلسلة تستعرض حياة ديكستر في شبابه، مع *باتريك جي

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