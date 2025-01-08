تفاصيل وأسرار مسلسل "Dexter: Resurrection" المنتظر

تم الكشف عن تفاصيل مثيرة بخصوص المسلسل الجديد Dexter: Resurrection، الذي يُعتبر استكمالًا للسلسلة السابقة Dexter: New Blood. سيشهد المسلسل عودة نجوم من السلسلة الأصلية بجانب النجم مايكل سي. هول (Dexter Morgan).

عودة الشخصيات الرئيسية:

وفقًا لتقرير من Deadline:

• ديفيد زاياس: يعود لتجسيد شخصية المحقق أنجيل باتيستا.

• جيمس ريمار: يجسد مرة أخرى دور هاري مورغان، والد ديكستر والموجه الأخلاقي له.

• جاك ألكوت: سيعود في دور هاريسون مورغان، ابن ديكستر، الذي تم تقديمه في مسلسل New Blood.

• الشخصيات الثلاث ستكون ضمن الطاقم الرئيسي للمسلسل.

أحداث المسلسل وارتباطه بالسلسلة السابقة:

• Dexter: Resurrection سيُكمل الأحداث بعد مسلسل New Blood، الذي انتهى بموت ديكستر في الحلقة الأخيرة. ومع ذلك، يبدو أن ديكستر نجا بطريقة ما، مما يعيد القصة إلى مسار جديد.

• يُعتقد أن هذا القرار يهدف إلى معالجة الانتقادات التي واجهها مسلسل New Blood بشأن نهايته، والتي شبهها البعض بنهاية السلسلة الأصلية المثيرة للجدل.

أدوار الشخصيات:

• هاري مورغان: لم يظهر في New Blood، لكنه سيعود في هذا المسلسل. من المتوقع أن يلعب دور الموجه الأخلاقي لديكستر، كما كان الحال في السلسلة الأصلية، لكن التفاصيل لم تُكشف بعد.

• ديبرا مورغان (جينيفر كاربنتر): لم يُعلن حتى الآن عن عودتها للمسلسل، رغم دورها المهم في New Blood كمرشدة لديكستر.

توسعات أخرى في عالم Dexter:

• السلسلة التمهيدية Dexter: Original Sin:

• تم إطلاق هذه السلسلة التمهيدية بنجاح على منصة Paramount+ بالتعاون مع Showtime.

• السلسلة تستعرض حياة ديكستر في شبابه، مع *باتريك جي

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