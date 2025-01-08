السيسي: نثمن دور قبرص واليونان في دعم مصر أمام الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه لا بد من التأكيد على ضرورة تطوير المشروعات المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مصر تثمن دور قبرص واليونان في دعم مصر أمام الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع رئيس قبرص نيكوس خريستودوليديس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن اليوم الأربعاء، شهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مصر وقبرص واليونان.

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة في القمة «المصرية - اليونانية - القبرصية»، والتي عقدت بالقاهرة اليوم الأربعاء.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تكثيف الجهود والضغوط من أجل التوصل إلى التهدئة في المنطقة والتعامل مع أزماتها، وعلى رأسها الحرب في غزة ولبنان وتحقيق الاستقرار في سوريا وليبيا واليمن والسودان، وتجنب تصعيد الصراع في المنطقة وتحويله لحرب شاملة؛ مما يترتب عليه تداعيات كارثية تطال الجميع، سواء كانت تداعيات اقتصادية وسياسية أو أمنية، فضلا عن الموجات الغير مسبوقة من النازحين.