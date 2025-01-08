ads
الأربعاء 08 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حجز المتهم بدهس طفل في البساتين وعرضه على الطب الشرعي

المتهم
المتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأت نيابة البساتين الجزئية، التحقيق في واقعة مصرع طفل دهسًا، وأمرت بحجز المتهم علي ذمة التحريات وعرضه علي الطب الشرعي، لبيان تعاطيه للمخدرات، وكذلك التحفظ علي السيارة محل الواقعة وفحصها.

كما صرحت بدفن جثة الطفل وتسليمه لذويه، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، لكشف ملابساته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا قيام قائد سيارة مجهولة بالاصطدام بأحد الأطفال بمنطقة البساتين بالقاهرة مما تسبب فى وفاته ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها "مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

دهس طفل في البساتين الطب الشرعي حجز المتهم بدهس طفل