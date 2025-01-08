حجز المتهم بدهس طفل في البساتين وعرضه على الطب الشرعي

بدأت نيابة البساتين الجزئية، التحقيق في واقعة مصرع طفل دهسًا، وأمرت بحجز المتهم علي ذمة التحريات وعرضه علي الطب الشرعي، لبيان تعاطيه للمخدرات، وكذلك التحفظ علي السيارة محل الواقعة وفحصها.

كما صرحت بدفن جثة الطفل وتسليمه لذويه، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، لكشف ملابساته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا قيام قائد سيارة مجهولة بالاصطدام بأحد الأطفال بمنطقة البساتين بالقاهرة مما تسبب فى وفاته ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها "مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.