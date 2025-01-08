بث مباشر.. مؤتمر صحفي للسيسي ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان

تقدم البوابة نيوز، بثًا مباشرًا من فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، للمؤتمر الصحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة في القمة «المصرية - اليونانية - القبرصية»، والتي عقدت بالقاهرة اليوم الأربعاء.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة تكثيف الجهود والضغوط من أجل التوصل إلى التهدئة في المنطقة والتعامل مع أزماتها، وعلى رأسها الحرب في غزة ولبنان وتحقيق الاستقرار في سوريا وليبيا واليمن والسودان، وتجنب تصعيد الصراع في المنطقة وتحويله لحرب شاملة؛ مما يترتب عليه تداعيات كارثية تطال الجميع، سواء كانت تداعيات اقتصادية وسياسية أو أمنية، فضلا عن الموجات غير المسبوقة من النازحين.