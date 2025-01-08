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الأربعاء 08 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حزب حماة الوطن يتلقي عزاء الفريق جلال الهريدي اليوم

الفريق جلال الهريدي
الفريق جلال الهريدي
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يتلقى حزب حماة الوطن، العزاء في وفاة الراحل الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس سلاح الصاعقة المصرية، اليوم الأربعاء عقب صلاة المغرب، بمسجد المشير طنطاوي قاعة السلام.

يأتي ذلك بعدما شيع قيادات حزب حماة الوطن، مع أهله ومحبيه، الراحل أمس، في جنازة عسكرية، شارك فيها العديد من رموز المجتمع المصري، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والتشريعية.
وغيب الموت الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، بعد رحلة عطاء شهد بها الجميع في كافة المناصب التي تولاها، ليترك خلفه أثرا سيظل باقيا في خدمة وطنه.

الصاعقة المصرية الفريق جلال الهريدي المشير طنطاوي حزب حماة الوطن رئيس حزب حماة الوطن عضو مجلس الشيوخ