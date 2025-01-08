أستاذ اقتصاد: وضع مصر عالميًّا يؤهلها لزيادة علاقاتها مع جميع دول العالم

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن وضع مصر على المستوى العالمي يؤهلها لزيادة العلاقات الاقتصادية مع جميع دول العالم، موضحًا أن حجم بروتوكولات التعاون التي يُعول أن تُعقد في القمة المصرية القبرصية اليونانية، يعد أحد المؤهلات التي تدعم العلاقات الاقتصادية بين الدول.

وأضاف عنبر في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية في المحيط العربي والإفريقي تعتبر مدخلا وممرا للنفاذ نحو الأسواق العربية، وبالتالي تشكل أحد أهم الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تنعكس على مجمل العلاقات الإفريقية الأوروبية.

وتابع، أن وجود أي تعاون بين مصر واليونان في مجالات الطاقة يمثل مدخلا رئيسيا لتوطين الصناعة في الدولتين وخلق الكثير من الفرص الاستثمارية.

وأردف، أستاذ الاقتصاد، أن العلاقات السياسية المتواصلة بين مصر ودول العالم السبب الرئيسي في نمو علاقات الدولة المصرية الاقتصادية مع الكثير من دول العالم؛ لذا زيارات القيادة السياسية للكثير من دول العالم لن تتوقف.

وأشار إلى أن الدول في علاقاتها بشكل عام لا تبحث إلا عن علاقة يمكن أن تضيف لها قيمة لاقتصادها أو وضعها السياسي، بالتالي مصر استطاعت أن تخلق لنفسها هذا الوضع الذي جعلها محط أنظار العالم أجمع.