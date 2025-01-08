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الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تفاصيل قرعة أبطال آسيا للسيدات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قرعة مباريات الدور ربع النهائي من النسخة الأولى لمسابقة دوري أبطال آسيا للسيدات.

وأسفرت القرعة، التي أجريت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، عن مواجهة الممثل الوحيد للعرب، أبوظبي الرياضي الإماراتي، مع فريق هوشي منه سيتي الفيتنامي.

ونجح أبوظبي الرياضي الإماراتي في التأهل إلى ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، من دور المجموعات، خلف المتصدر إنتشيون ريد اينجلز الكوري الجنوبي.

ونجح ممثل الإمارات في تجنب مواجهة المرشح الأول لخطف لقب النسخة الأولى، أوراوا ريدز الياباني، الذي سيواجه فريق جامعة ووهان جيانجهان الصيني.

وأسفرت القرعة أيضًا عن مواجهات بين ميلبورن سيتي الأسترالي وتايتشونج بلو وايل التايواني، إنتشيون ريد اينجلز الكوري الجنوبي وبام خاتون الإيراني.

وستنطلق منافسات ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للسيدات في 22 مارس/ آذار المقبل، على أن تقام المباراة النهائية في مايو/ آيار.

دوري أبطال آسيا للسيدات الاتحاد الاسيوي الكرة النسائية