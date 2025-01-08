غدا.. بعثة المصري تغادر إلى نيجريا استعدادا لمواجهة إنيمبا في الكونفدرالية

تغادر بعثة النادي المصري البورسعيدي غدا الخميس إلى نيجيريا، وذلك استعداد لمواجهة إنيمبا النيجيري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد إنهاء إجراءات السفر والإقامة والتدريبات.

حيث غادر كل من محمود جابر المدير الإداري لفريق المصري، والدكتور محمود الشحات طبيب الفريق إلى نيجيريا، يوم الثلاثاء الماضي وذلك لإتمام كل ترتيبات بعثة النادى، وتفقد الفندق المقرر كمقر لإقامة الفريق وكذا ملاعب التدريب، والملعب الذي ستقام عليه المباراة بالإضافة للاتفاق على كل الترتيبات المتعلقة بإقامة الفريق وتنقلاته خلال فترة وجوده في نيجيريا.

ويختتم الفريق المصري البورسعيدي لتدريباته اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة إنيمبا النيجيري، وذلك بعد حصولهم على راحة سلبية أعطاها علي ماهر المدير الفني للفريق بعد مباراتهم أمام الزمالك في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية وتعادلهم سلبياً، وقد عادوا إلى التدريبات منذ أمس الثلاثاء.

وتقام مباراة المصري أمام إنيمبا النيجيري، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي تقام بنيجيريا.

ويسعى الفريق المصري، في التأهل إلى ربع النهائي والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة لإسعاد جماهير بورسعيد وإنهاء الموسم الجاري بحصد بطولة.