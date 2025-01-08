سلوت يدفع بالقوة الضاربة في التشكيل المتوقع لليفربول أمام توتنهام

يحل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، ضيفًا ثقيلاً على نظيره توتنهام، وذلك فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائى كأس رابطة المحترفين الإنجليزيه "كاراباو".

ومن المتوقع ان يدفع الهولندى آرني سلوت المدير الفنى لفريق ليفربول، بالقوة الضاربة فى تشكيلة اليوم، والتى هى كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، كوناتي، أرنولد.

خط الوسط: جرافينبرج، ماك أليستر، جونز.

خط الهجوم: دياز، جاكبو، صلاح.

وتأهل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح إلى نصف النهائي، وذلك بعد التغلب على نظيره ساوثهامبتون، بهدفين لهدف، أحرزهم داروين نونيز، هارفي إليوت.

ويبحث المدرب الهولندى آرني سلوت المدير الفنى لفريق ليفربول، عن تحقيق أول بطولاته مع الريدز، والتأهل إلى نهائى بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزيه، بتخطى توتنهام.