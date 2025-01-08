خارجية الشيوخ: القمة المصرية القبرصية اليونانية رسالة واضحة لأهمية التحالفات الإقليمية الفاعلة

قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن القمة الثلاثية بين "مصر وقبرص واليونان" التي تنعقد في القاهرة، تقدم رسالة واضحة حول أهمية التحالفات الإقليمية الفاعلة التي تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وأكدت نصيف في بيان لها، أن مصر بما تتمتع به من دور إقليمي محوري، تؤكد مرة أخرى أنها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وأن نهجها القائم على الانفتاح والتعاون البنّاء يعزز قدرتها على التعامل مع الأزمات وفتح آفاق أوسع للتكامل الإقليمي، مشيرةً إلى أن هذا التحالف الثلاثي يثبت أن التعاون المثمر بين الدول يمكن أن يكون سبيلًا فعالًا لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية الشاملة والرخاء للشعوب.

وأشارت إلى ما تمتلكه مصر من موقع استراتيجي وقدرات إنتاجية متنامية في مجالات الطاقة الشمسية والرياح، تُعد شريكًا محوريًا في خطط الربط الكهربائي مع أوروبا عبر اليونان وقبرص، ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي لتصدير الطاقة، كما أن التوجه نحو تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر ينسجم مع استراتيجية مصر الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن القمة أيضًا تسلط الضوء على تعزيز التعاون الاستثماري من خلال المنتدى الاقتصادي المصري-اليوناني-القبرصي، الذي يجمع نخبة من صناع القرار والمستثمرين من الدول الثلاث، لافتة ان حضور أكثر من 270 شركة في هذا المنتدى يعكس الزخم المتزايد للعلاقات الاقتصادية ويؤكد الحرص المشترك على استكشاف فرص جديدة في مجالات التجارة والصناعة والطاقة والبنية التحتية.