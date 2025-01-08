محافظ الشرقية يزور عزبة السرو بالزقازيق

أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم الأربعاء زيارة لعزبة السرو التابعة للوحدة المحلية ببني عامر بمركز الزقازيق لحل مشكلة توقف استكمال مشروع الصرف الصحي الخاص بالعزبة والوقوف على أسباب اعتراض عدد من الأهالي على إجراء أعمال الحفر وتوصيل المواسير أمام منازلهم وذلك ميدانياً علي الطبيعة.

استمع محافظ الشرقية إلى وجهة نظر أهالي العزبة وتخوفهم من مرور خط الطرد من أمام منازلهم لوجود خطي مياه مارين بنفس خط سير استكمال المشروع وتحسباً لحدوث أي كسر بأحد خطوط المياه يتسبب في حدوث تضرر لمنازلهم.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تضمن سلامة الأهالي ومنازلهم وحال وقوع أي ضرر سيتم تعويض المتضررين فوراً، مؤكداً أنه سيتم مراعاة أن يكون خط الطرد على عمق مناسب ويبعد عن المنازل ، موضحاً أن منع مرور خط الطرد الخاص بمشروع الصرف الصحي هو ضرر للجميع، مطالباً بإعلاء المصلحة العامة على الخاصة.

كلف المحافظ المهندسة إيمان رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمتابعة أعمال الحفر الجارية والتنبيه على المقاول بمراعاة الدقة وتوخي الحذر أثناء أعمال الحفر ، بالإضافة إلى زيادة العمالة لسرعة الإنتهاء من الأعمال وإنهاء المشروع في أسرع وقت .

أعرب الأهالي عن تفهمهم للموقف وطالبوا المحافظ بدراسة إمكانية توصيل الغاز الطبيعي للعزبة عقب إنهاء مشروع الصرف الصحي ، ليؤكد المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية في المحافظة لاتألو جهداً في سبيل الإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين ونيل رضاهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمهندسة إيمان رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، وعدد من نواب البرلمان.