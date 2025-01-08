الزراعة تصدر العدد 25 من مجلتها الشهرية «MALR» خلال يناير 2025

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد 25 من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر يناير 2025، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار: "كلمة من قلب الديوان"، كما يعد هذا العدد هو بداية العام الثالث للمجلة.

وسلط هذا العدد الضوء على زيارة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى محافظات الصعيد، وتفقد وافتتاح مشروعات تنموية جديدة بالأقصر والمنيا.



ويسلط هذا العدد الضوء على عدد من الملفات والموضوعات الهامة، فضلًا عن تقديم التوصيات بالممارسات الزراعية الهامة لمزارعي المحاصيل المختلفة، والواجب مراعاتها خلال هذه الفترة.

ويقدم العدد أيضا العديد من الموضوعات الهامة والمتنوعة، والأخبار والملفات والتقارير الزراعية ومقالات الخبراء.

ولتحميل العدد والتصفح الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية لمركز المعلومات الصوتية والمرئية:

https://avic-malr.com/malr/