اليوم.. أنغام تقدم كليبها "تيجي نسيب" في قاعة عرض سينمائي

ينتظر جمهور أنغام، اليوم، عرض أغنية "تيجي نسيب" لأول مرة على طريقة الفيديو كليب بحضور النجمة أنغام وفريق عمل ألبومها الغنائي الأخير في قاعة عرض سينمائي.

أحدث أعمال أنغام الغنائية

تعاونت أنغام في ألبومها الأخير مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، واستطاعت أن تطرب جمهورها بـ 12 أغنية، حيث طرحت في البداية أغنية "وبقالك قلب"، وهي من كلمات أمير طعيمة وتوزيع وميكس وماستر طارق مدكور، ولحن رياض الهمشري الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عامًا، أما ثاني أغنية جاءت بعنوان "هو أنت مين" وهي من كلمات هالة الزيات، و لحن محمود خيامي، وتوزيع طارق مدكور.

وجاءت الأغنية الثالثة بعنوان "موافقة" من كلمات حدوتة، ولحن إيهاب عبدالواحد، وتوزيع مصطفى نجم، والأغنية الرابعة بعنوان "إيه الأخبار" من كلمات نادر عبدالله، ولحن أحمد الناصر، وتوزيع تميم.

وجاءت الأغنية الخامسة بعنوان "خليك معاها" من كلمات أكرم حسنى، ولحن إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وجاءت الأغنية السادسة بعنوان "اسكت" وهى من كلمات نور عبد الله، ولحن مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشي، أما الأغنية السابعة فجاءت بعنوان "هقولك إيه" وهى من كلمات أمير طعيمة، ولحن إيهاب عبدالواحد، وتوزيع محمد العشي، وجاءت الأغنية الثامنة بعنوان "كان برىء" وهى من كلمات نادر عبد الله ولحن تامر عاشور، وتوزيع نادر حمدي.

وحملت الأغنية التاسعة اسم "القلوب اسرار" من كلمات آمار مصطفى، ولحن محمد الشرنوبي، وتوزيع تميم، والأغنية العاشرة باسم "مكنش وقته" من كلمات أمير طعيمة، ولحن إيهاب عبدالواحد، وتوزيع مادي.

وجاءت الأغنية الحادية عشر بعنوان "بنعمل حاجات" من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع خالد سليمان ، أما الأغنية الثانية عشر والأخيرة وهى الأغنية الرئيسي للألبوم والتي جاءت بعنوان "تيجى نسيب" هي من كلمات أكرم حسني، ولحن إيهاب عبدالواحد، وتوزيع حسن الشافعي.