مستشفى سوهاج الجامعي تنجح في إجراء 25 عملية زراعة كلى خلال 2024

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن وحدة أمراض وزراعة الكلى بقسم الباطنة العامة بمستشفى سوهاج الجامعي تعد من الوحدات الرائدة في تقديم الخدمات المتكاملة لمرضى الفشل الكلوي بالمحافظة، حيث قامت خلال عام ٢٠٢٤م بإجراء ٣٠ ألفا و٤٥٠ جلسة غسيل كلوي لمرضي الكلي المترددين عليها، إضافة إلى إجراء ٥ الآف و ٤٥٠ جلسة لحالات الطوارئ، كما نجحت الوحدة في إنهاء قوائم الإنتظار وأجرت ٢٥ عملية زراعة كلي بنسبة نجاح تتعدي ٩٠٪؜.

وقال النعماني إن الوحدة توفر رعاية طبية متميزة للمرضي بدءًا من التشخيص الدقيق للحالات، مرورًا بالعلاج المناسب، وصولًا إلى عمليات زراعة الكلى. وتتميز الوحدة بتوفير أحدث التقنيات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى وجود فريق طبى متخصص في مجال أمراض الكلى، حيث تكمن أهمية هذه الوحدة في مساعدة المرضى على تحسين جودة حياتهم من خلال تقديم حلول طبية فعالة للفشل الكلوي.

ومن جانبه أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ان وحدة أمراض وزراعة الكلي هي إحدي الوحدات التابعة لقسم الباطنة العامة، وتقدم الخدمة الطبية لقطاع عريض من المرضي مثل مرضي الفشل الكلوي الحاد و المزمن، مرضي المتلازمة الكلوية، مرضي الأمراض المناعية التي تؤثر علي الكلي، و متابعة الحالات قبل و بعد زراعة الكلي و المرضي المحتاجون لجلسات فصل البلازما.

وذكر الدكتور أحمد كمال عبد الحميد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ان الوحدة تستقبل حالات الاعتلال الكلوي الحاد و المزمن في استقبال الطوارئ علي مدار ٢٤ ساعة وطوال أيام الأسبوع، وتتكون من وحدة الغسيل الكلوي بمقر المستشفي القديم وتضم ٦٠ماكينة غسيل كلوي، الى جانب وحدة الغسيل الكلوي بمقر المستشفي الجديد، وتضم ٤٠ ماكينة غسيل كلوي.

وقال الدكتور نايل عبد الحميد رئيس قسم الباطنة أن إجمالى حالات الغسيل الكلوي في الوحدتين ٣٠٠ مريض تقريباً، يتعايشون علي جلسات الغسيل الكلوي المنتظم بواقع ٣ جلسات أسبوعياً لكل مريض، ويتم يومياً إعطاء ما لا يقل عن ٣٠ إلى ٥٠ جلسة غسيل طوارئ لمرضي جدد أو مرضي تابعين لوحدات غسيل أخري، و لكن دعت الحاجة الطبية لديهم لتلقي جلسة الغسيل الكلوي بالمستشفي الجامعي، موضحاً ان الوحدة تجري جلسات فصل البلازما التي لا تقل عن جلستين الي ٤ جلسات يومياً لمرضي الأمراض المناعية سواء بقسم الباطنة او الأقسام الأخري، مثل قسم العصبية و النفسية أو قسم الرعاية المركزة و التخدير أو قسم الروماتيزم والتأهيل ،ويتردد علي عيادة أمراض و زراعة الكلي ما لايقل عن ٣٠ إلى ٤٠ حالة خلال أيام العمل الرسمية للعيادة.