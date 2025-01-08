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الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قرار وزاري بتفعيل خمسة برامج جديدة لمعلمي الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية بتربية سوهاج

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
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أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أصدر قراراً وزارياً رقم 47 لعام 2025 م باعتماد وتفعيل 5 برامج تعليمية جديدة خاصة بمصروفات لمرحلة البكالورويس لمعلمي الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية بكلية التربية.

وأكد النعماني حرص الجامعة علي  الارتقاء بالبرامج الدراسية بكليات الجامعة، واستحداث برامج جديدة لإكساب الطلاب المعارف والمهارات، موضحا أن هذه البرامج الدراسية المتميزة تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وتتيح للطلاب الفرصة لاختيار التخصص الدراسي الأنسب لهم.

وأضاف الدكتور حسين طه عميد الكلية، أن البرامج الجديدة هي برنامج إعداد معلم الكيمياء باللغة الانجليزية، إعداد معلم علوم الفيزياء باللغة الانجليزية، إعداد معلّم الرياضيات باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى برنامج إعداد معلم العلوم البيولوجية وإعداد معلوم العلوم الجيولوجية، مضيفًا أن كلية التربية كانت تضم برنامجا واحدا فقط وهو معلم الحاسب الآلي، ليصبح عدد البرامج الجديدة بالكلية الآن ستة برامج تعليمية جديدة.

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