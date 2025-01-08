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الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حبس والد حبيبة فتاة رشيد سنتين مع النفاذ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قضت محكمة رشيد الجزئية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، بالحبس سنتين مع النفاذ لوالد حبيبة فتاة رشيد وزوجته وعمتها.
وكما قررت هيئة المحكمة، إحالة الدعوة للمحكمة المدنية المختصة وذلك لاتهامهم بتعريض حياة الطفلة المتوفاة للخطر.

وكانت حبيبة دخلت مستشفى رشيد العام في 20 يونيو 2024، جراء إلقائها بنفسها من الطابق الرابع، بعد معاملة سيئة من قبل والدها التي تعيش معه منذ نحو 4 أعوام.

وأفاد التقرير الطبي الصادر من مستشفى رشيد المركزي عن الحالة الصحية لحبيبة، بأنها جرى حجزها بالمستشفى بتاريخ 20 يونيو الماضي، نتيجة سقوطها من الطابق الرابع، وتعاني من غيبوبة وجرح بفروة الرأس وتوفيت على اثرها.

على الفور تمكن ضباط مباحث قسم شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، القبض على سعد.ع.ط، والد حبيبة وشقيقته عمة حبيبة منى .ع.ط، وزوجته هانم ر ا، وتمت إحالتهم لجهة التحقيق.

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