الأهلي يبدأ استعداداته لمباراة استاد أبيدجان

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش؛ استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني جلسة مع الجهاز المعاون له لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالسفر، والترتيبات المتعلقة بالمباريات القادمة.
وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال تدريبات بدنية متنوعة للفريق، بينما اكتفت مجموعة من اللاعبين بأداء تدريبات استشفائية في الجيم، وفقا للبرنامج التدريبي قبل السفر إلى كوت ديفوار.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدفين دون مقابل أمس الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.