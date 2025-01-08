القيادة الأمريكية توجه ضربات للحوثيين في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الأربعاء تنفيذ ضربات في اليمن استهدفت منشآت تخزين أسلحة تابعة لميلشيات الحوثي.

وقالت قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان اليوم "نفذنا ضربات دقيقة متعددة ضد منشأتين تحت الأرض لتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة (ACW) تابعتين للحوثيين والمدعومين من إيران داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

كما قال البيان إن الحوثيين استخدموا هذه المنشآت لشن هجمات ضد السفن الحربية والسفن التجارية التابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وبين البيان أنه لم تقع إصابات للأفراد أو أضرار في المعدات الأميركية، مشددًا على أن هذه الضربات هي جزء من جهود القيادة المركزية الأميركية لتقليص محاولات الحوثيين المدعومة من إيران لتهديد الشركاء الإقليميين والسفن العسكرية والتجارية في المنطقة.