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الأربعاء 08 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

وزير الثقافة يكرم رموز مصر من النقابات

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كرم وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو خلال احتفالية يوم الثقافة عددا من الرموز المصرية التي تم ترشيحها من قبل النقابات المختلفة 

وكان أبرزهم من نقابة اتحاد كتاب مصر الدكتور يوسف نوفل والدكتور محمد حسن عبد الله ومن نقابة الفنانين التشكيليين الدكتور محمود حامد والدكتور عبد العزيز الجندي ومن نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير يحيي الفخراني والمخرج سمير العصفوري.

ومن نقابة المهن السينمائية السيناريست عبدالرحيم كمال للمخرج مروان حامد ومن نقابة المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل.

ومن نقابة المنشدين الفنان محمد منير والشيخ ياسين التهامي والفنان انتصار عبد الفتاح

يوم الثقافة وزارة الثقافة النقابات المصرية