الإحصاء: 1.5 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان عام 2024

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة اليوم الأربعاء، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان إلى 1.5 مليار دولار خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2024 مقابل 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لليونان مليار دولار خــلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2024 مقابل 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من اليونان 530 مليون دولار خلال الـ 11 شهرا الأولى من عــام 2024 مقابل 523 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وجاءت قائمة أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى اليونان خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2024 كالتالي:

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 610 مليون دولار.

2. أسمدة بقيمة 92 مليون دولار.

3. خضراوات وفواكه بقيمة 84 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 46 مليون دولار.

5. حديد وصلب بقيمة 33 مليون دولار.



وجاءت قائمة أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من اليونان خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2024 كالتالي:

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 274 مليون دولار.

2. قطن بقيمة 120 مليون دولار.

3. فواكه واثمار بقيمة 44 مليون دولار.

4. تبغ بقيمة 15 مليون دولار.

5. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 15 مليون دولار .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في اليونان 15 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 14.3 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات اليونانيين العاملين بمصر 3.4 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 2.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023

وقد بلغت قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر 13.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 6.7 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في اليونان مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 700 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.2 مليـــون نسمـــة خلال عام 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان اليونان 10 ملايين نسمة خلال نفس الفترة.

وبلـــغ عـدد المصــــريين الموجوديـن بدولة اليونان طبقًا لتقـديـرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.