محافظ الشرقية يشيد بجهود إدارة التراث الحضاري بالديوان العام

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية على أهمية دور إدارة التراث الحضاري بالديوان العام في وضع رؤية لتحسين الصورة البصرية لشوارع وميادين المحافظة من خلال إشرافها الكامل على تنفيذ تطوير وتجميل الشوارع والميادين العامة بوضع التماثيل واللوحات الجدارية التى تزينها تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة ومن خلال الندوات والرحلات التثقيفية والتوعوية التي تقوم بها لرفع الوعي الأثري لطلاب المدارس.

حيث استعرضت الدكتورة نرمين عوض الله، مديرة إدارة التراث الحضاري مجهودات الإدارة من متابعة وتنسيق لإزالة كافة التشوهات والتلوث البصري والعمل على الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني بالمناطق التي تشهد أعمال التطوير والتجميل، حيث تم خلال عام 2024 الانتهاء منها تطوير ميدان أحمد عرابي بميدان المحطة بمدينة الزقازيق، وتطوير شارع الجلاء حيث تم تطوير الشارع من أول حديقة التحرير حتى مصر للطيران و ميدان طلعت حرب.

كما شملت إعداد الهوية البصرية لمحافظة الشرقية بتحديد مشروع إرشادي لتنفيذ الهوية البصرية داخل المدينة عاصمة كل محافظة (ميدان رئيسى – مدخل المدينة – منطقة الكورنيش)، وتطوير مدخل مدينة صان الحجر وتجميل المكان بالتشجير والتنسيق الزراعي.

كما تم تطوير الفراغات العامة بممشى الكورنيش المطل على البحر الجزء الأسفل أمام جامعة الزقازيق بمدينة الزقازيق وكورنيش كفر صقر بمدينة كفر صقر ونقل تمثال أحمد عرابي بمدينة الزقازيق وتطوير جزء من شارع الجلاء المرحلة الأولى بمدينة الزقازيق والنصب التذكاري أمام قصر الثقافة الزقازيق، ومقترح وتطوير مدخل مدينة صان الحجر، فضلا عن قيام الإدارة بمتابعة حصر عدد المواقع الأثرية بنطاق المحافظة حيث بلغ العدد الكلي للمواقع الآثرية ذات الطابع الديني بالمحافظة 112 موقعا أثريا.

ولترسيخ قيم الإنتماء لنشأة جيل من الشباب الواعي بقيمة المواطنة والحفاظ على هويتنا المصرية تم تنظيم ندوات ورحلات تثقيفية وتعليمية لعدد من طلاب المدارس على مستوى المحافظة بالتعاون مع منطقة آثار تل بسطا ومدير متحف تل بسطا ومفتشى الآثار بالمحافظة حيث تم تنفيذ برنامج الندوات حيث تم تنظيم 6 ندوات ضمن برنامج الوعي الأثري تراثنا نحميه ونحييه لطلاب المدارس والجامعات بمحافظة الشرقية وذلك باستهداف 3000 طالب بمختلف الإدارات التعليمية.