محافظ طوباس: الاحتلال يسعى لفرض واقع جديد في الضفة بالتصعيد العسكري

قال الدكتور أحمد أسعد، محافظ طوباس، إن محافظة طوباس تشهد عملية عسكرية إسرائيلية واجتياحا منذ أمس، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بردلة بالأغوار الشمالية، ووقوع اشتباكات مع الفلسطينيين بالمنطقة، وأن الاحتلال يسعى لفرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية.

وأضاف «أسعد»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «نحمل الاحتلال مسؤولية القصف الذي استهدف موقعا في طمون بواسطة طائرة مسيرة، ما أسفر عن استشهاد طفلين وشاب»، لافتا إلى ارتقاء 5 شهداء جراء العدوان الإسرائيلي على محافظة طوباس خلال يومين، فالاحتلال يشن عملية عسكرية بالمحافظة ويجتاح عدة مدن.

وتابع، أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات واعتداءات في حق الشعب الفلسطيني يعد مخالف لاتفاقية جينيف، مشيرا إلى أن الاحتلال يسعى لفرض واقع جديد في الضفة الغربية بالتصعيد العسكري.