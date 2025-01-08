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الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء: 217 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص خلال عام 2024

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص إلى 217 مليون دولار خلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024  مقابل 108 مليـون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وبلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لقبرص 181 مليـــون دولار خــلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 96 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من قبرص 36 مليون دولار خلال الـ 11 أشهر الأولى من عــام 2024 مقابل 12 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. 

وجاءت قائمة أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى قبرص خلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024 ما يلي:

1. حديد وصلب بقيمة 92 مليون دولار.
2. أسمدة بقيمة 43 مليون دولار.
3. ورق بقيمة 8 مليون دولار.
4. لدائن بقيمة 6 مليون دولار.

وجاءت قائمة أهم المجموعات السلعية التي  استوردتها مصر من قبرص خلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024 ما يلي:

1. وقود وزيوت معدنية بقيمة 28 مليون دولار.
2. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 4 مليون دولار.
3. منتجات الصيدلة بقيمة  مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في قبرص 14.4 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 13.5 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات القبرصيين العاملين بمصر 950 ألف دولار  خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 970 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وبلغت قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر 114.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 35.2 مليون دولار خلال العام المالى  2022/2023. بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في قبرص 40 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 مقابل  17.3 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.2 مليـــون نسمـــة خلال عام 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان قبرص 1.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة قبرص طبقًا لتقـديـرات البعثة 4000 مصري حتى نهاية عام 2023.

الاحصاء التبادل التجاري مصر وقبرص