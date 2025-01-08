الفرنسيسكان يعلنون فعاليات مؤتمرات نصف العام في دير درنكة

تستعد كنيسة ودير ومزار سيدة الانتقال للرهبان الفرنسيسكان في المدينة المريمية بدير درنكة لإطلاق سلسلة من المؤتمرات والأنشطة خلال فترة إجازة نصف العام، في إطار الجهود المستمرة للنهوض بالتربية والتعليم لجميع المراحل الدراسية من حضانة حتى الجامعة.

المؤتمرات التي تنظم في الفترة من 27 يناير 2025 حتى 5 فبراير 2025، تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة الكنسية التي تستهدف كافة الأعمار، بدءًا من مدارس الأحد (ابتدائي، إعدادي، ثانوي وما يعادلها)، وصولاً إلى الأنشطة الخاصة بشبيبة مار فرنسيس وشبابه، بالإضافة إلى برامج كشافة سيدة الانتقال.

كما يتضمن البرنامج محاضرات ولقاءات هامة حول عدة موضوعات، من بينها:

• سنة يوبيل الرجاء

• مرور 800 سنة على نشيد المخلوقات

• ذكرى 1700 سنة على مجمع نيقية

• مواضيع تربوية متنوعة

• مواضيع كشفية

• فعاليات سمر ومسابقات كتابية

أيضًا، سيتم تنظيم دورات رياضية في مجالات مثل كرة القدم، الكرة الطائرة، تنس الطاولة والبلياردو، بالإضافة إلى العديد من الفقرات الترفيهية الأخرى.

وتشمل الفعاليات الدينية اليومية قداسات وصلوات تقوية، مثل السجود للقربان المقدس، رتبة التوبة، صلاة المسبحة، والسهرة الإنجيلية.

تحت إشراف الرهبان الفرنسيسكان، وعلى رأسهم الراهب أنطونيوس أبو الخير الفرنسيسكاني، مسؤول الأنشطة الكنسية، ومشرف على جميع الفعاليات.