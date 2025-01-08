مسؤولون أمريكيون: حذرنا إدارة ترامب من كارثة إنسانية بغزة حال حظر «أونروا»

نقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأربعاء، تحذيرهم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، من كارثة إنسانية بغزة إذا دخل حظر «أونروا» حيز التنفيذ، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وقال المسؤولون الأمريكيون، إن إسرائيل والأمم المتحدة، لم تضعا أي خطط جدية لما سيحدث بعد حظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.

وينفذ الاحتلال جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.