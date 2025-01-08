حبس عصابة سرقة الدراجات النارية في دار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة بالتحرى حول نشاطهما الإجرامي، والاستعلام عن مالكي الدرجات وتسليمها لهم.

تعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من (عاطلان) تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.