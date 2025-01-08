يوم الثقافة المصري.. «هنو» يكرم أسماء الفنانين والكتاب الراحلين

كرم وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو اسم الفنان الكبير مصطفى فهمي والذي تسلمه ابنته دينا مصطفى فهمي، خلال احتفالية يوم الثقافة المصرية
كما كرم اسم الفنان الكبير نبيل الحلفاوي واسم الفنان الكبير صلاح السعدني واسم الفنان الكبير حسن يوسف وتسلمه نجله عمر حسن يوسف.
كما كرم اسم الفنانة الكبيرة شيرين سيف النصر واسم السيناريست بشير الديك واسم الناقد احمد شمس واسم الشاعر محمد ابراهيم ابو سنة واسم الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ.
وشمل التكريم اسم المفكرة سيزا قاسم واسم الدكتورة فتحي ابو عيانة واسم الناقد المسرحي عبدالغني داوود واسم الفنان التشكيلي حازم المستكاوي واسم الفنان التشكيلي مصطفى الفقي اسم الفنان التشكيلي حلمي التوني واسم الفنان التشكيلي كمال خليفة.
كما كرم وزير الثقافة اسم المايسترو عبدالحميد عبدالغفار واسم الملحن حلمي بكر واسم الفنانة شريفة ماهر واسم الفنانة ناهد رشدي واسم الدكتور محسن التوني واسم الفنان تامر ضيائي واسم المنتج تامر فتحي واسم المنتج حسام شوقي والمنتج فتحي اسماعيل واسم المنتج محمود كمال واسم المخرج عصام الشماع واسم الفنان أحمد عدوية