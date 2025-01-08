القومي للمرأة ينظم أولى جلسات "نورة" في حي الأسمرات

أطلق المجلس القومي للمرأة أولى جلسات برنامج نورة في حي الأسمرات، بمشاركة عدد من الفتيات بالحي، ويبلغ عدد الجلسات 20 جلسة.

وتهدف الجلسات إلى تعليم الفتيات أهمية استغلال الوقت وتنظيمه، وثقافة الاستخدام الرشيد للمال، وكيفية إدارة المشاعر، إلى جانب مهارات التفاوض وسبل الحفاظ على السلامة، إضافة إلى توعية الفتيات بالتغيرات الجسمانية والنفسية التي تمر بها في هذه المرحلة العمرية، وأهمية التغذية الصحية من أجل تعزيز نمو الجسماني والعقلي.

كما تهدف الجلسات إلى توعية الفتيات بمفاهيم التمكين الاجتماعي والاقتصادي منذ الصغر، وذلك عبر تنظيم ورش عمل تساعدهن على اكتساب المهارات السليمة.