ads
الأربعاء 08 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

القومي للمرأة ينظم أولى جلسات "نورة" في حي الأسمرات

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة ينظم أولى جلسات "نورة" في حى الاسمرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أطلق المجلس القومي للمرأة أولى جلسات برنامج نورة في حي الأسمرات، بمشاركة عدد من الفتيات بالحي، ويبلغ عدد الجلسات 20 جلسة.

وتهدف الجلسات إلى تعليم الفتيات أهمية استغلال الوقت وتنظيمه، وثقافة الاستخدام الرشيد للمال، وكيفية إدارة المشاعر، إلى جانب مهارات التفاوض وسبل الحفاظ على السلامة، إضافة إلى توعية الفتيات بالتغيرات الجسمانية والنفسية التي تمر بها في هذه المرحلة العمرية، وأهمية التغذية الصحية من أجل تعزيز نمو الجسماني والعقلي.

كما تهدف الجلسات إلى توعية الفتيات بمفاهيم التمكين الاجتماعي والاقتصادي منذ الصغر، وذلك عبر تنظيم ورش عمل تساعدهن على اكتساب المهارات السليمة.

التغذية الصحية المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة المجلس القومي المرحلة العمرية برنامــج نــورة لمجلس القومي للمرأة