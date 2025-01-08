طبيب بيراميدز يكشف سبب غياب محمد حمدي عن مباراة ساجرادا

كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أسباب غياب محمد حمدي، الظهير الأيسر الدولي، عن رحلة الفريق إلى أنجولا استعدادًا لمواجهة ساجرادا في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفًا على ساجرادا في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد 11 نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وأوضح المنيري أن محمد حمدي يعاني من إصابة في عضلات البطن شعر بها خلال مباراة الترجي التونسي الماضية، وخرج مستبدلا في الشوط الثاني، وخضع لفحوصات طبية أثبتت معاناته من آلام في عضلات البطن.

وشدد الطبيب على أن الجهاز فضل استبعاد حمدي من رحلة أنجولا، على أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في القاهرة، من أجل تجهيزه للقاء المحلة في الدوري.

ويتواصل غياب المغربي محمد الشيبي، ومهند لاشين ومحمود دونجا بسبب الإصابة ويتواصل برنامجهما التأهيلي في القاهرة، تحضيرا للمرحلة المقبلة.