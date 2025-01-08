التحالف الوطني يشارك مرضى أطفال بنها التخصصي استقبال العام الجديد

شاركت أمانة التحالف الوطني بالقليوبية احتفالات مستشفي الأطفال التخصصي ببنها باستقبال العام الجديد ويوم الإدارة الفندقية بالمستشفى، حيث قام أحمد شعلان منسق التحالف بالقليوبية والدكتور محمود البرنس مدير المستشفي والنائب نصيف الحفناوي عضو مجلس الشيوخ بتوزيع الهدايا والعاب الأطفال علي مرضي الأورام والأقسام التخصصية بالمستشفي احتفالا بأعياد رأس السنة وقرب قدوم شهر رمضان وتكريم العاملين في اقسام الإدارة الفندقية المختلفة في المستشفى.

أقيمت الاحتفالية اليوم برعاية التحالف الوطني بالقليوبية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة بحضور محمود ابوشهبة مدير الإدارة الفندقية بالأمانة و الدكتور عاطف عبد الحليم مسئول وحدة سلامة الغذاء بالأمانة وصباح دياب مدير الإدارة الفندقية بمستشفي اطفال بنها التخصصي وهشام مشهور المدير الإداري بالمستشفي

تضمن الاحتفال توزيع الهدايا علي الاطفال المرضي في وحدة الأورام والأقسام الداخلية وعروض فنية للترويح عن المرضي وذويهم وتكريم الموظفين والعاملين علي جهودهم في خدمة للمرضي وتقديم الجودة في الخدمات داخل كافة الأقسام من عمال وإداريين وأطباء وتمريض.

أوضح احمد شعلان منسق التحالف الوطني بالقليوبية أن الاحتفالية تأتي في إطار جهود التحالف في إسعاد الاطفال المرضي والتخفيف من ألامهم وتقظيك الدعم المادي والمعنوي لاسرهم وذويهم ومساندة المجتمع المدني لتقديم خدمة أفضل بالمستشفي مُتمنيا الشفاء العاجل للجميع

وأوضح الدكتور محمود البرنس مدير مستشفي الاطفال التخصصي ببنها أن احتفال يوم الإدارة الفندقية هو تقليد سنوي تحرص أمانة المراكز الطبية المتخصصة علي تنظيمه لتكريم الأطقم الطبية والتمريض والموظفين والعاملين علي دورهم في الارتقاء بخدمات المرضي وخاصة وان المستشفي متخصصة في طب الاطفال

وثمن البرنس في كلمته من دور التحالف الوطني في تقديم العون لمساندة المرضي مشيرا ان يوم الإدارة الفندقية فرصة لتوجيه الشكر لفريق العمل تقديرا علي تقديم الخدمة الطبية اللائقة بكل جهد وإخلاص وخاصة في مجال طب الاطفال

وأكد الدكتور نصيف الحفناوي عضو مجلس الشيوخ ووكيل وزارة الصحة الأسبق ومدير مستشفي بنها التخصصي للاطفال الأسبق أن المستشفي تعد من أهم مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة في مجال طب الاطفال ولها تاريخ في تقديم خدمة متميزة وهي جزء من الخدمة الطبية لخدمة اطفال القليوبية خاصة والجمهورية عامة.

مستشفى الأطفال

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