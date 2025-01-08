بـ10 عيادات خارجية.. افتتاح مستشفى أبوتشت العام بعد إحلاله وتجديده وتطويره

في ظل اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين ،ووفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ولدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بالنهوض بصحة المواطنين وفتح منافذ جديدة تقدم خدمة طبية متميزة ترقي لمتطلبات المواطنين من أبناء المحافظة

افتتح الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، العيادات الخارجية بمستشفى أبوتشت العام بعد إحلاله وتجديده وتطويره، وسط فرحة عارمة بين الأهالي بعد 10 سنوات من المعاناة.

حيث تفقد وكيل الوزارة قسم الإستقبال والعيادات الخارجية، واطمئن على تواجد الأطباء وقيامهم بالكشف على المرضى المترددين على المستشفى، وراجع الصيدلية، وتأكد من مدى توافر الأدوية بداخلها.

أوضح وكيل وزارة الصحة بقنا ، أن التشغيل يشتمل على 10 عيادات وهى : الأسنان ، الباطنة ، النساء والتوليد ، الجراحة العامة ،الرمد ، العظام ، المسالك البولية، الأطفال ، تنظيم الأسرة ، غرفة مشورة ، صيدلية ، معمل تحاليل .

وقد تحدث وكيل الوزارة، خلال جولته، مع بعض المرضى المترددين على المستشفى واطمئن على حالتهم الصحية ومدى تلقيهم للخدمة الطبية بالمستشفى.

موضحاً أن المستشفى تهدُف إلي تقديم خدمات علاجية متكاملة وشاملة تضمن رعاية صحية مميزة للمترددين من المرضي من أبناء مركز أبوتشت والمراكز المجاورة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن المستشفي في ثوبه الجديد تم إنشاؤه وفقاً لأحدث الأنظمة التشغيلية للمستشفيات ليضم في أروقته تنفيذ العمليات الجراحية والعناية المركزة والحضانات والمعمل والأشعة، ووحدة غسيل كلوي، وغُرف عزل، والمشرحة، وعيادات، ومسجد، وذلك طبقاً لأحدث أنظمة التشغيل الطبية التي أقرتها وزارة الصحة.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن المستشفي مقام علي 6 طوابق على مساحة أكثر من 11 ألف متر مربع تقع فيها المباني على مساحة تقارب 4 الآف متر مربع، ويشتمل على أحدث أنظمة الآمان والحماية المدنية وأنظمة الإطفاء وشبكة الغازات والأكسجين.

رافق وكيل الوزارة، أثناء الافتتاح ، الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية، والدكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي، والدكتور أشرف السيد مدير إدارة الإعلام ، والدكتورة سولاف حسن، مدير إدارة المعامل بالمديرية، وفريق العلاجي بالمديرية، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وعاطف عيسى، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، والدكتور على نور الدين مدير الادارة الصحية بأبوتشت والقائم بأعمال مدير المستشفي ، ومسئولي القطاع الصحي بأبوتشت.

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