رسائل السيسي في افتتاح القمة المصرية اليونانية القبرصية بالاتحادية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال القمة المصرية اليونانية القبرصية، بحضور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

ورحب الرئيس السيسي بكلا من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس في ألية القمة العاشرة التى تجمع مصر وقبرص واليونان.

وأكد الرئيس السيسي أن القمة تعد شراكة راسخة لتعزيز الاستقرار بالمنطقة ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي في إفتتاح القمة كالتالي:

- القمة تعد شراكة راسخة لتعزيز الاستقرار بالمنطقة ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية

- القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية تجسد العلاقات التاريخية التي تجمع شعوبنا مشيدا بالتعاون الاقتصادى القائم بين دولنا

- أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لمواقف قبرص و اليونان في دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كما تمني اتفاق دولنا على ضرورة حل القضية الفلسطنية على أساس حل الولتين ووقف إطلاق النار.

- أكد الرئيس السيسي أن التعاون والتنسيق بين مصر وقبرص واليونان ضروري في ظل الوضع في الشرق الأوسط.

- التعاون في مجال الغاز الطبيعي مع قبرص يعكس رؤية واضحة لاستغلال إمكانيات دولنا وقدرتها على تمريره لأوروبا



وانطلقت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية قمة مصرية يونانية قبرصية، تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس

كما يعقد على هامش القمة المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي بمشاركة وزراء من الدول الثلاثة وممثلين عن شركات من الدول الثلاث.