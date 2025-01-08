محافظ الدقهلية يوجه بالانتهاء من أعمال تطوير حمام السباحة بالجلاء خلال أسبوع

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة حمام السباحة بمديرية التربية والتعليم.

ووجه المحافظ للدكتور أشرف العربي وكيل الوزارة بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الحمام خلال أسبوع ليكون جاهزا للاستخدام وتقديم الخدمات المطلوبة، كما وجه له بالمتابعة اليومية لسير الأعمال حتى موعد الانتهاء.

كما تفقد محافظ الدقهلية مساكن الجلاء والتقى بالمواطنين، ووجه لرئيس حي غرب بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المساكن وداخلها ورفع أي تجمعات أولا بأول، إلى جانب المتابعة اليومية لأعمال منظومة النظافة بنطاق الحي والحفاظ على مستوى النظافة اللائق الذي تحقق على مستوى المدينة واستمرار المظهر الحضاري للمدينة.

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع مدينة المنصورة شملت شارع المشاية والجمهورية وجيهان وشارع بورسعيد والسكة الحديدة وميت حدر، وعبد السلام عارف والجيش وقناة السويس، مشددا على استمرار رفع مستوى النظافة والحفاظ على المستوى اللائق الذي وصلنا إليه من خلال منظومة النظافة المعمول بها حاليا.

وأضاف أنه يتابع أداء الجهاز التنفيذي يوما بيوم للتأكد من الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحصولهم على الخدمات المطلوبة، وأن الجهاز التنفيذي لا يتوانى عن تلبية مطالب المواطنين في كافة المراكز.