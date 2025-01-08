ليفربول يبحث عن التتويج بالكأس وتوتنهام يسعى لتعديل الأوضاع

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "توتنهام هوتسبير"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق ليفربول، المحترف ضن صفوفه محمد صلاح، ونظيره توتنهام، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائى بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزيه “كاراباو”.

وتأهل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح إلى نصف النهائي، وذلك بعد التغلب على نظيره ساوثهامبتون، بهدفين لهدف، أحرزهم داروين نونيز، هارفي إليوت.

بينما خطف توتنهام بطاقة العبور إلى نصف النهائى، وذلك على حساب مانشستر يونايتد، بأربعة أهداف لثلاثة، أحرزهم دومينيك سولانكي هدفين، وديان كولوسيفسكي، هيونج مين سون.

ويبحث المدرب الهولندى آرني سلوت المدير الفنى لفريق ليفربول، عن تحقيق أول بطولاته مع الريدز، والتأهل إلى نهائى بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزيه، بتخطى توتنهام.

بينما يسعى فريق توتنهام تحت القيادة الفنية لأنجي بوستيكوجلو، لتعديل وضعيت فريقه فى المسابقات المحلية، بعد تدهوره فى ترتيب جدول مسابقة الدورى الإنجليزى، باحتلاله المركز الـ 12 من جدول البريميرليج.

