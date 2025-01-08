ضبط 3 أطنان و 250 لتر زيت مجهول المصدر بالشرقية

شنت مديرية التموين بالشرقية حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية وعضوية كل من أبوطالب صلاح الدين وعاطف مرقص ومحمد قورة وإبراهيم عبد السلام المفتشون بالمديرية للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة مركز ومدينة منيا القمح، وأسفرت الحملة عن تحرير 2 مخالفة تموينية ضد أصحاب مخازن للسلع الغذائية بإحدى قرى مركز منيا القمح فضلا عن التحفظ ومصادرة 3250 لتر زيت طعام مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدره وغير مدون عليه سعر البيع للمستهلك.

و 480 كجم فول معبأ مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدره وغير مدون عليه سعر البيع للمستهلك بالاضافة الي 264 عبوة صلصه زنة 400جم منتهية الصلاحية.

و19ربطه فول معبأ بكل ربطه 20 كيس زنة الكيس نص كيلو بإجمالي كمية قدرها 190 كجم فول معبأ منتهية الصلاحية.

و 3000 ظرف صلصه زنة الظرف 50جم منتهي الصلاحية.

و 4260 علبة مواد غذائية للأطفال منتهية الصلاحية .

وتم تحرير المحاضر 41757 و 41758 جنح مركز منيا القمح.

ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.