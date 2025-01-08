ads
الأربعاء 08 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

تعرف على المكرمين في يوم الثقافة المصري

..
..
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كرم وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو خلال احتفالية يوم الثقافة المصرية نخبة من رموز الثقافة المصرية الذين أسهموا في إثراء الحياة الثقافية والإبداعية.  

وقد تم ترشيح المكرمين بحسب ما قدموا من إسهام فني وثقافي على مدار عام 2024.

جاء التكريم في السينما المخرج هاني خليفة وفي المسرح المخرج أحمد طه والفنون التشكيلية والعمارة الدكتور طارق والي.

وفي الموسيقى والاوبرا المايسترو ناير ناجي وفي الدراسات الأدبية واللغوية والنقدية الدكتور أحمد درويش وفي السرد القصصي والروائي ابراهيم عبدالمجيد وفي الشعر الشاعر سامح محجوب وفي الترجمه الدكتور حسين حمودة.

وفي الثقافة العلمية الدكتور حامد عيد وفي الشباب الدكتورة منى علي الحديدي وفي التراث الثقافي غير المادي الدكتورة نهلة أمام وفي الثقافة الرقمية المهندس زياد عبد التواب وفي حماية الملكية الفكرية الدكتور حسام لطفي وفي تطوير الإدارة الثقافية وتشريعها الدكتور علاء عبد الهادي وفي مواجهة التطرف والإرهاب المستشار خالد القاضي وفي ثقافة القانون وحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب.

وفي التاريخ والآثار الدكتور احمد زكريا الشلق وفي الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتورة نيفين مسعد وفي الفلسفة وعلم الاجتماع الدكتور مصطفي النشار وفي الجغرافيا والبيئة الدكتور عد المسيح سمعان وفي الكتاب والنشر الدكتور زين عبدالهادي وفي الإعلام الدكتورة منى الحديدي وفي التربية وعلم النفس د. مصطفى رجب 

يوم الثقافة وزير الثقافة المجلس الأعلى للثقافة