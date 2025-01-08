تعرف على المكرمين في يوم الثقافة المصري

كرم وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو خلال احتفالية يوم الثقافة المصرية نخبة من رموز الثقافة المصرية الذين أسهموا في إثراء الحياة الثقافية والإبداعية.

وقد تم ترشيح المكرمين بحسب ما قدموا من إسهام فني وثقافي على مدار عام 2024.

جاء التكريم في السينما المخرج هاني خليفة وفي المسرح المخرج أحمد طه والفنون التشكيلية والعمارة الدكتور طارق والي.

وفي الموسيقى والاوبرا المايسترو ناير ناجي وفي الدراسات الأدبية واللغوية والنقدية الدكتور أحمد درويش وفي السرد القصصي والروائي ابراهيم عبدالمجيد وفي الشعر الشاعر سامح محجوب وفي الترجمه الدكتور حسين حمودة.

وفي الثقافة العلمية الدكتور حامد عيد وفي الشباب الدكتورة منى علي الحديدي وفي التراث الثقافي غير المادي الدكتورة نهلة أمام وفي الثقافة الرقمية المهندس زياد عبد التواب وفي حماية الملكية الفكرية الدكتور حسام لطفي وفي تطوير الإدارة الثقافية وتشريعها الدكتور علاء عبد الهادي وفي مواجهة التطرف والإرهاب المستشار خالد القاضي وفي ثقافة القانون وحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب.

وفي التاريخ والآثار الدكتور احمد زكريا الشلق وفي الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتورة نيفين مسعد وفي الفلسفة وعلم الاجتماع الدكتور مصطفي النشار وفي الجغرافيا والبيئة الدكتور عد المسيح سمعان وفي الكتاب والنشر الدكتور زين عبدالهادي وفي الإعلام الدكتورة منى الحديدي وفي التربية وعلم النفس د. مصطفى رجب