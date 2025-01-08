رئيس وزراء اليونان: الشراكة الاستراتيجية مع مصر مهمة لأمن واستقرار أوروبا

أكد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن المنطقة أصبحت أقل استقرارا وأمنا ما يعني تعزيز التعاون الجيوسياسي.

وشدد على أنه يجب تنفيذ عملية انتقالية بسوريا لضمان عدم خروج الأمور عن السيطرة.

كما أكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين، والعمل على تنفيذ حل الدولتين والسعي نحو استقرار الشرق الأوسط.

وأكد رئيس وزراء اليونان، أن الشراكة الاستراتيجية مع مصر مهمة لأمن واستقرار أوروبا، مؤكدا أهمية تنفيذ إطار عمل للتعاون في مجال التقاط الكربون.

وأشار إلى أننا بذلنا الجهود الكبيرة في منتدى غاز شرق المتوسط لتعزيز التعاون.

وافتتح الرئيس السيسي القمة المصرية اليونانية القبرصية، التى تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

ورحب الرئيس السيسي بكل من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس في آلية القمة العاشرة التى تجمع مصر وقبرص واليونان.

وأكد الرئيس السيسي أن القمة شراكة راسخة لتعزيز الاستقرار بالمنطقة ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وانطلقت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية قمة مصرية يونانية قبرصية، تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

كما يعقد على هامش القمة المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي بمشاركة وزراء من الدول الثلاثة وممثلين عن شركات من الدول الثلاث.