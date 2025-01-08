الطب الشرعي عن شاب سقط من الطابق الخامس: الوفاة نتيجة ارتطام الجثة بجسم صلب

تجرى النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إنهاء شاب حياته، عن طريق إلقاء نفسه من الطابق الخامس، بمنطقة إمبابة.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لمعاينة الجثة، وتبين أن الوفاة حدثت نتيجة ارتطام الجثة بجسم صلب، ما أدى إلى كسر بالجمجمة ونزيف وكسور بباقى أجزاء الجسم أودت للوفاة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بسقوط شخص من علو بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين قيام شاب بالقفز من الطابق الخامس لمروره بأزمة نفسية جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.