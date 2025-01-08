رئيس قبرص: هناك الكثير من الفرص في تعاوننا مع مصر

قال رئيس دولة قبرص، نيكوس خريستودوليديس، إن الوضع في الشرق الأوسط يتسم بالكثير من التحديات، ويستلزم التعاون من أجل الوقوف في وجه زعزعة الأمن والاقتصاد والهجرة غير الشرعية.

وأضاف "نيكوس" خلال القمة المصرية القبرصية اليونانية بالقاهرة اليوم الأربعاء، أن هناك الكثير من الفرص التي تكمن في التعاون الثلاثي وخاصة فيما يتعلق بالسياحة والطاقة والأمن.

وتابع: "نحن بحاجة إلى الإسهام في التنمية البشرية والازدهار الاقتصادي".

وتستضيف القاهرة، اليوم الأربعاء، قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصى نيكوس خريستودوليديس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.