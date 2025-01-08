رئيس قبرص: حريصون على دعم مصر لمواجهة أي تحديات وفي إطار الاتحاد الأوروبي

شدد رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، على ضرورة تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن الوضع في الشرق الأوسط يواجه تحديات كثيرة تتطلب تعاوننا وأن هناك فرص كثيرة لتعزيز التعاون الثلاثي في مجالات السياحة والطاقة والأمن.

وقال: حريصون على تقديم الدعم لمصر في مواجهة أي تحديات ونحرص على دعم مصر في إطار الاتحاد الأوروبي.

وافتتح الرئيس السيسي القمة المصرية اليونانية القبرصية، التى تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

ورحب الرئيس السيسي بكل من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس في آلية القمة العاشرة التى تجمع مصر وقبرص واليونان.

وأكد الرئيس السيسي، أن القمة شراكة راسخة لتعزيز الاستقرار بالمنطقة ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وانطلقت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية قمة مصرية يونانية قبرصية، تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

كما يعقد على هامش القمة المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي بمشاركة وزراء من الدول الثلاثة وممثلين عن شركات من الدول الثلاث.