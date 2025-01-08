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الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي: التعاون في مجال الغاز مع قبرص يعكس استغلال إمكانياتنا وقدرتنا على تمريره لأوروبا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التعاون في مجال الغاز الطبيعي مع قبرص يعكس رؤية واضحة لاستغلال إمكانيات دولنا وقدرتها على تمرير الغاز لأوروبا.

وافتتح الرئيس السيسي القمة المصرية اليونانية القبرصية، التى تجمعه مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

ورحب الرئيس بكلا من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس في ألية القمة العاشرة التى تجمع مصر وقبرص واليونان.

وأكد السيسي أن القمة شراكة راسخة لتعزيز الاستقرار بالمنطقة ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وانطلقت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية قمة مصرية يونانية قبرصية، تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

كما يعقد على هامش القمة المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي بمشاركة وزراء من الدول الثلاثة وممثلين عن شركات من الدول الثلاث.

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