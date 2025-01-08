رئيس وزراء اليونان: لابد من وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين

قال رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن المنطقة أصبحت أقل استقرارًا وأمنا ما يعني تعزيز التعاون الجيوسياسي، مشيرًا إلى أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين.

وأضاف كيرياكوس خلال القمة المصرية القبرصية اليونانية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أنه يجب العمل على تنفيذ حل الدولتين والسعي نحو استقرار الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، أكد رئيس وزراء اليونان، على ضرورة تنفيذ عملية انتقالية بسوريا لضمان عدم خروج الأمور عن السيطرة.

وتستضيف القاهرة، اليوم الأربعاء، قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.