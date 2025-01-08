السيسي يحذر من تداعيات الوصول لحرب شاملة بالمنطقة

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من تداعيات وصول المنطقة إلى حرب شاملة بما يترتب عليه من تداعيات كارثية ستطال الجيمع سواء أمنية أو سياسية أو اقتصادية، فضلا عن موجات الهجرة غير الشرعية.

وقال السيسي خلال القمة المصرية القبرصية اليونانية بالقاهرة اليوم الأربعاء، إنه لابد من العمل على ضرورة تكثيف الضغوط من أجل التوصل إلى التهدئة في المنطقة والتعامل مع أزماتها، وعلى رأسها الحرب في غزة ولبنان، وتحقيق الاستقرار في سوريا وليبيا واليمن والسودان.

وتستضيف القاهرة، اليوم الأربعاء، قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصى نيكوس خريستودوليديس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.