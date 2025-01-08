وزير الثقافة: مبدعو مصر أعمدة تشكل شخصية الشعب المصري

بدأت منذ قليل احتفالية يوم الثقافة، التي تنظمها وزارة الثقافة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، لتكريم نخبة من رموز الثقافة المصرية الذين أسهموا في إثراء الحياة الثقافية والإبداعية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال أحمد هنو وزير الثقافة، إن ثقافتتنا التي تبنى الحضارة عبر مر العصور، وحرصنا أن يكون احتفال الثقافة جامعا لكل العلوم الاجتماعية والثقافية تلك الأعمدة التي تشكل شخصية المصري فرموز الثقافة ليست مجرد اسماء بل هي أسماء قادت العالم وملئت ابداعهم العالم كله كنجيب محفوظ وغيرهم ولم يكن يكتمل دون الاحتفال أيضا برموز رحلت بأجسادها لكن أعمالها وابداعها باقي وتؤكد أن مصر لن تنسى مبديعها وسنظل نرفع راية الفخر ومستقبل يبنى على إثر خالد ونعزز مكانة الثقافة المصرية التي نعبر بها للمستقبل